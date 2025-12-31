Malam Tahun Baru 2026, Jamaah Padati Masjid Istiqlal Ikuti Muhasabah

JAKARTA - Jelang pergantian tahun, Masjid Istiqlal, Jakarta, mulai dipadati jamaah dari beragam wilayah pada Rabu (31/12/2025) malam. Sebagian besar dari jamaah akan mengikuti kegiatan malam muhasabah akhir dan awal tahun.

1. Malam Muhasabah di Istiqlal

Berdasarkan pantauan Okezone, jamaah mulai memasuki lantai utama Masjid Istiqlal, tempat digelarnya malam muhasabah. Sebagian dari mereka ada yang langsung menunaikan ibadah sholat, berdzikir, hingga membaca Alquran.

Tak hanya di lantai utama, banyak jamaah juga yang masih berada di area sekitar masjid. Ada sebagian dari mereka yang melakukan foto bersama. Ada pula yang santai bersama keluarga dan kerabatnya.

Dari informasi yang diterima, kegiatan malam Muhasabah ini rencananya dimulai pukul 22.40 WIB. Acara didahului dengan pembacaan ayat suci Alquran.

Kemudian, dilanjutkan dengan tausiah Muhasabah akhir tahun yang diisi oleh Ustaz Ary Ginanjar Agustian.