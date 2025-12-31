Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Warnai Malam Tahun Baru 2026 di Monas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:29 WIB
Hujan Warnai Malam Tahun Baru 2026 di Monas
Hujan Warnai Malam Tahun Baru 2026 di Monas (Andika Rachmansyah)
JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Monumen Nasional (Monas) pada malam Tahun Baru 2026. Situasi itu membuat sebagian pengunjung meninggalkan Monas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (31/12/2025) malam, ribuan warga sejatinya telah memadati kawasan Monas sejak sore hari. Mereka hadir ingin menikmati malam pergantian tahun.

Antusiasme warga yang memadati area Monas tampak terlihat. Banyak di antara mereka bermain dengan buah hati tercintanya atau sekadar mengabadikan momen dengan berswafoto berlatar belakang Tugu Monas yang ikonik.

Namun sekira pukul 20.45 WIB, Monas diguyur hujan dengan intensitas rendah. Sebagian pengunjung terlihat langsung melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Monas.

Namun, banyak juga warga memilih bertahan. Mereka tetap berada di dalam kawasan Monas dengan berteduh di bawah pohon. Ada pula pengunjung yang menyediakan payung dan jas hujan.

Kemungkinan, pengunjung akan kembali masuk ke dalam area Monas setelah hujan reda. Sebab, ada sebagian warga yang memilih bertahan di area food court.

 

