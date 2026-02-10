Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Personelnya Prajurit Pilihan dan Terbaik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:34 WIB
TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Personelnya Prajurit Pilihan dan Terbaik
JAKARTA - TNI akan segera mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seperti Gaza, Palestina. Namun TNI masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke sana.

Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, mengatakan, pihaknya belum menentukan jumlah personel yang akan dikirim ke wilayah konflik. Ia berkata, pihaknya akan membahas jumlah personel pada akhir bulan ini.

"Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan," ujar Tandyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Kendati demikian, Tandyo menyampaikan, prajurit yang terpilih merupakan personel yang punya pengalaman tugas ke Gaza. Pasalnya, TNI pernah mengirim personel ke Gaza pada 2008 silam.

"Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana," kata Tandyo.

"Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya, dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana sudah berkali-kali, dan orang-orang inilah nanti yang akan kita kirim ke sana," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      






