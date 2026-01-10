Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alfi Kusuma, Peraih Emas di SEA Games Dihadiahi Naik Pangkat Jadi Letnan Satu

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |15:43 WIB
Alfi Kusuma, Peraih Emas di SEA Games Dihadiahi Naik Pangkat Jadi Letnan Satu
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beri penghargaan ke Alfi Kusuma berupa kenaikan pangkat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) terhadap Letnan Dua Infanteri Muhammad Alfi Kusuma menjadi Letnan Satu Infanteri. Alfi merupakan peraih medali emas dalam cabang olahraga Taekwondo saat bertanding di SEA Games ke-33 Thailand 2025.

Penghargaan diberikan pada acara pemberian bonus kepada atlet peraih medali SEA Games ke-33 Thailand 2025 dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2026. 

Saat ini, Alfi berdinas di Batalyon Infanteri 840 / Golok Sakti Brigade 87 Salakanagara dengan jabatan Danton Perikanan. 

Ia adalah anak didik Letjen TNI Richard Tampubolon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI dan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI).

Letjen Richard pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para atlet taekwondo Indonesia yang meraih medali dan meraih medali emas pertama di ajang SEA Games Thailand. Menurutnya, para atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia dapat memberikan hasil cukup  baik pada SEA Games 2025 Thailand.

(Arief Setyadi )

      
