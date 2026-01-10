Prabowo Tugaskan Wakil Panglima TNI Tangani Normalisasi Sungai Pascabencana Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menugaskan secara khusus Wakil Panglima (Wapang) TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita untuk terlibat langsung dalam percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penugasan tersebut difokuskan pada normalisasi sungai-sungai yang terdampak bencana.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dalam rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Tito, salah satu persoalan utama pascabencana adalah tingginya sedimentasi di sejumlah sungai besar maupun kecil yang menghambat aliran air menuju laut. Kondisi tersebut menyebabkan banjir berulang meskipun curah hujan relatif rendah.

“Seperti Sungai Tamiang yang sebelah kiri. Sebelah kanan itu sungai-sungai kecil, nanti masuk ke Sungai Tamiang yang besar. Sungainya, muaranya sudah seperti itu, tumpukan sedimen yang luar biasa banyak dan itu malah memblok aliran dari sungai menuju laut. Akibatnya, apa yang terjadi? Kalau hujan sedikit saja, airnya tumpah ke kanan-kiri dan menimbulkan banjir baru,” ujar Tito.