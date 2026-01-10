Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tugaskan Wakil Panglima TNI Tangani Normalisasi Sungai Pascabencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |13:05 WIB
Prabowo Tugaskan Wakil Panglima TNI Tangani Normalisasi Sungai Pascabencana Sumatera
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menugaskan secara khusus Wakil Panglima (Wapang) TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita untuk terlibat langsung dalam percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penugasan tersebut difokuskan pada normalisasi sungai-sungai yang terdampak bencana.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dalam rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Tito, salah satu persoalan utama pascabencana adalah tingginya sedimentasi di sejumlah sungai besar maupun kecil yang menghambat aliran air menuju laut. Kondisi tersebut menyebabkan banjir berulang meskipun curah hujan relatif rendah.

“Seperti Sungai Tamiang yang sebelah kiri. Sebelah kanan itu sungai-sungai kecil, nanti masuk ke Sungai Tamiang yang besar. Sungainya, muaranya sudah seperti itu, tumpukan sedimen yang luar biasa banyak dan itu malah memblok aliran dari sungai menuju laut. Akibatnya, apa yang terjadi? Kalau hujan sedikit saja, airnya tumpah ke kanan-kiri dan menimbulkan banjir baru,” ujar Tito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194370//pln-wW1A_large.jpg
Diskon Tarif Listrik untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194601//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-FEy7_large.png
Kelakar Tito saat Lupa Sebut Purbaya: Kalau Beliau Ngambek, Nggak Ada Pitinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194581//huntara-vbis_large.jpg
BNPB: Warga Aceh Tamiang Bisa Pilih Huntara Terpusat atau In-Situ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194577//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-olZp_large.jpg
270 Jembatan Bailey Dikebut, Pulihkan Akses Jalan Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194568//bencana_alam_di_sumatera-GEfr_large.jpg
BNPB Catat Status Bencana di Sumatera Mulai Beralih ke Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194561//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-T9Rr_large.jpg
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement