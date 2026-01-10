Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Catat Status Bencana di Sumatera Mulai Beralih ke Transisi Darurat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:50 WIB
BNPB Catat Status Bencana di Sumatera Mulai Beralih ke Transisi Darurat
Bencana alam di Sumatera (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Sumatra telah beralih status dari tanggap darurat ke transisi darurat.
 
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengatakan bahwa per Jumat 9 Januari 2026, sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menetapkan status transisi darurat.

Sementara itu, masih terdapat empat kabupaten/kota di Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

“Ini merupakan daerah-daerah yang saat ini masih menjadi fokus kami, terutama untuk pemulihan akses jalan darat serta distribusi logistik ke titik-titik masyarakat yang lokasinya cukup jauh dari posko kabupaten/kota,” kata Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, Sabtu (10/1/2026).

Pada tingkat provinsi, Aam menyampaikan, bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memperpanjang status darurat selama 14 hari ke depan, yakni hingga 22 Januari 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan karena masih adanya daerah yang berstatus tanggap darurat.

“Di Aceh, pencarian korban masih terus dilakukan karena status tanggap darurat masih diperpanjang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194561//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-T9Rr_large.jpg
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194540//cuaca_ekstrem-4M5E_large.jpg
Aceh, Sumut-Sumbar Diprediksi Hujan Deras, BNPB: Waspada Bencana Susulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194536//aceh_tamiang-gAt0_large.jpg
Penuhi Kebutuhan Warga, Instalasi Air Bersih-Solar Panel Dipasang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194533//mnc_peduli-1eEk_large.jpg
Warga Aceh Tamiang Terharu Dapat 10 Ton Bantuan dari MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194487//bencana_sumatera-9mN4_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 1.182 Orang Tewas, 145 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194484//bnpb-3kAQ_large.jpg
Pencarian Korban Bencana di Sumut-Sumbar Dihentikan, Ratusan Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement