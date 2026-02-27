Flyover Latumenten Picu Macet Parah, Pramono Minta Jalan yang Ditutup Segera Dibuka

JAKARTA – Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, menuai sorotan lantaran memicu kemacetan parah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta agar akses jalan yang selama ini ditutup segera dibuka untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

“Saya sudah minta kepada Bina Marga untuk memperluas akses supaya jalan yang ditutup itu bisa dibuka,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Ia berharap pembukaan kembali akses tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga pembangunan flyover tidak semakin memperparah kemacetan di kawasan tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat pembangunan Latumenten ini tidak membuat kemacetan yang semakin parah,” ujarnya.

Kemacetan akibat proyek tersebut juga mendapat perhatian dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari warga terkait penyempitan jalan yang dinilai ekstrem.