Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pramono: Tak Ada Toleransi, Tindak Tegas!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |20:33 WIB
185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pramono: Tak Ada Toleransi, Tindak Tegas!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pramono Anung meminta jajarannya menindak tegas pengelola lapangan padel yang belum melengkapi dokumen perizinan. Salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Yang padel, saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP, wali kota, aparat camat, dan pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang belum memiliki PBG. Karena itu syarat mutlak yang diminta," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan, ketertiban pembangunan di Jakarta menjadi hal penting yang harus dijaga secara konsisten. Pemprov DKI juga tidak akan memberikan izin pembangunan lapangan padel di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Ketertiban pembangunan di Jakarta itu penting, termasuk ruang terbuka hijau yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lapangan padel," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203642//lapangan_padel-HJFX_large.jpg
Tak Kantongi PBG, 185 Lapangan Padel di Jakarta Terancam Dibongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203511//pramono_anung-s2gy_large.jpg
Pramono Ungkap Aturan Baru Bangun Lapangan Padel di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203449//padel-rmRW_large.jpg
Pemprov DKI Atur Parkir dan Jam Operasional Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203392//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ZXBU_large.jpg
Pemprov DKI Larang Pembangunan Lapangan Padel Baru di Zona Perumahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203196//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Z7xN_large.jpg
Pramono Bakal Tertibkan Jam Operasional Lapangan Padel yang Ganggu Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202782//pramono_anung-gRIt_large.jpg
Setahun Pimpin Jakarta, Pramono Akui Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi Masalah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement