Adu Banteng TransJakarta di Koridor 13, Pramono Pastikan Sopir dan Operator Disanksi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan insiden kecelakaan bus TransJakarta di Koridor 13 kawasan Cipulir terjadi akibat kelalaian sopir yang mengalami microsleep saat berkendara. Kondisi tersebut menyebabkan bus melintas ke jalur berlawanan hingga terjadi tabrakan adu banteng.

"Berkaitan dengan kejadian tabrakan kemarin di Cipulir ke arah JORR itu memang betul-betul karena Pak Yayan ketiduran. Saking mengantuknya, dan polisi sudah menyampaikan istilahnya microsleep, kemudian melintasi jalur dan bertabrakan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Pramono menduga kurangnya waktu istirahat membuat sopir kelelahan saat bekerja. Namun, ia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan pribadi terkait waktu tidur pengemudi.

"Mungkin tidurnya di rumah kurang, tetapi sekali lagi saya tidak mau ikut campur urusan tidur," katanya.

Dalam insiden tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memberikan sanksi kepada pengemudi. Pramono menegaskan operator juga harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap pramudi.

"Yang paling penting, kami sudah memerintahkan kepada TransJakarta, operatornya juga harus diberikan sanksi dan ditegur. Bukan hanya sopir yang disanksi, karena operator yang membina juga harus bertanggung jawab," tegasnya.

