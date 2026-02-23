Tragis, Pemotor Tewas Usai Tertemper KA Bandara di Kalideres

JAKARTA – Seorang pengendara sepeda motor berinisial A (52) tewas setelah tertemper Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (23/2/2026) pagi. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor dengan Kereta Api Ekspres Bandara Manggarai–Soekarno-Hatta bernomor lokomotif 807A.

"Telah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan Kereta Api Ekspres Bandara Manggarai–Soekarno-Hatta No. Lokomotif KA 807A," ujar Joko.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Warung Pojok arah utara, dekat perlintasan rel Alas Tua, Kalideres.

Menurut Joko, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor di Jalan Warung Pojok dari arah selatan menuju utara.

“Setibanya di dekat perlintasan kereta api Alas Tua, wilayah Kalideres, Jakarta Barat, korban tertemper Kereta Api Ekspres Bandara Manggarai–Soekarno-Hatta yang melaju dari arah barat menuju timur,” jelasnya.