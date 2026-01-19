Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Kecelakaan Kereta Cepat Bertambah Jadi 39 Orang, Spanyol Umumkan 3 Hari Berkabung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |22:07 WIB
Kecelakaan kereta kecepatan tinggi di Spanyol menewaskan setidaknya 39 orang. (Foto: X)
ADAMUZ — Jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta di Spanyol telah bertambah menjadi 39 orang, menurut keterangan kepolisian pada Senin (19/1/2026). Insiden tersebut melibatkan dua kereta berkecepatan tinggi, saat salah satunya tergelincir keluar rel dan bertabrakan dengan kereta lain yang melaju kencang dari arah berlawanan.

Benturan dahsyat yang terjadi melempar gerbong depan kereta kedua keluar dari rel, menyebabkannya jatuh menuruni lereng setinggi 4 meter. Beberapa jenazah ditemukan ratusan meter dari lokasi kecelakaan, dengan kemungkinan masih ada jenazah lain yang bisa ditemukan di dalam puing kereta yang telah berubah menjadi tumpukan logam bengkok.

Upaya pencarian jenazah terus berlanjut pada Senin, dan jumlah korban tewas bisa meningkat. Pihak berwenang juga fokus pada pemberian dukungan kepada ratusan anggota keluarga yang berduka serta meminta mereka memberikan sampel DNA untuk membantu identifikasi para korban, demikian diwartakan Associated Press.

Kecelakaan itu terjadi pada Minggu (18/1/2026) pukul 19.45 waktu setempat, ketika bagian belakang kereta yang membawa 289 penumpang dalam perjalanan dari Malaga ke ibu kota Madrid keluar dari rel. Kereta tersebut menabrak kereta lain yang datang dari arah berlawanan, berangkat dari Madrid menuju Huelva, kota lain di Spanyol selatan, menurut operator kereta api Adif.

 

