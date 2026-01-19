Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Kereta Cepat Kecelakaan, 10 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |05:35 WIB
2 Kereta Cepat Kecelakaan, 10 Tewas
2 Kereta Cepat Kecelakaan, 10 Tewas (X)
A
A
A

JAKARTA - Dua kereta cepat tergelincir di Spanyol selatan, Minggu (18/1/2026) malam waktu setempat. Sebanyak 10 orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat tersebut. 

Melansir The Guardian, Senin (19/1/2026), polisi menyatakan 10 orang tewas. Sementara penyiar saluran TV milik negara melaporkan 100 orang terluka, dengan 25 di antaranya luka serius. 

1. 2 Kereta Cepat Tergelincir

RTVE melaporkan, kecelakaan itu terjadi di dekat Adamuz di Provinsi Córdoba. 

“Kereta Iryo 6189 Málaga (ke Madrid) tergelincir dari rel di Adamuz, dan jatuh ke rel sebelahnya. Kereta (Madrid) ke Huelva, yang sedang melaju di rel sebelahnya, juga tergelincir,” kata Adif, yang mengelola jaringan kereta api, dalam sebuah unggahan di media sosial.

Adif mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar 10 menit setelah kereta Iryo meninggalkan Málaga menuju Madrid pada pukul 18.40 (17.40 GMT).

Iryo adalah operator kereta api swasta yang dikelola Italia. Perusahaan tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Adif telah menangguhkan semua layanan kereta api antara Madrid dan Andalusia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/18/3133914/perdana_menteri_spanyol_pedro_sanchez-O54l_large.jpg
Spanyol Batal Beli Amunisi Rp126 Miliar dari Israel, Tel Aviv Kutuk Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081434/banjir_di_spanyol-wT7K_large.jpg
Banjir Akibatkan 200 Orang Tewas di Spanyol, Tak Ada WNI Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012506/bangunan-2-lantai-ambruk-4-tewas-dan-16-teruka-htTlzoxOEN.jpg
Bangunan 2 Lantai Ambruk, 4 Tewas dan 16 Teruka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/18/3010126/spanyol-tolak-kapal-pembawa-senjata-untuk-israel-WkGU03N31N.jpg
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956868/penangkapan-dukun-spanyol-polisi-tangkap-18-orang-yang-jual-obat-obatan-psikoaktif-tPUMtBIlXd.jpg
Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937715/spanyol-sita-7-5-ton-narkoba-yang-disembunyikan-dalam-tuna-beku-P9CXCvIqvk.jpg
Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement