Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:36 WIB
Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku
Foto: Europa Press.
A
A
A

MADRID - Polisi Spanyol di pelabuhan barat laut Vigo menyita 7,5 ton kokain dari Amerika Selatan yang disembunyikan di dalam ikan tuna beku untuk didistribusikan ke seluruh Eropa, katanya pada Selasa, (12/12/2023).

Ini adalah penggerebekan narkoba terbesar dalam sejarah Galicia, wilayah Atlantik yang garis pantainya yang kasar – terpanjang di Spanyol – telah digunakan untuk menyelundupkan narkoba selama beberapa dekade, kata polisi.

Dalam operasi kedua, polisi juga menemukan 3,5 ton kokain disembunyikan di kontainer pengiriman di pelabuhan Timur Valencia.

Sebanyak 20 orang yang tergabung dalam dua organisasi asal Balkan telah ditangkap, kata polisi, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai "pukulan besar" terhadap salah satu jaringan distribusi paling kuat di Eropa.

Sebuah perusahaan impor didirikan oleh jaringan penyelundupan untuk memperdagangkan ikan beku dan makanan laut secara internasional serta berinvestasi di real estat, kata polisi.

Dikatakan bahwa selama berbulan-bulan pengawasan, petugasnya memutuskan bahwa perusahaan tersebut menutupi keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba dengan mengirimkan sejumlah besar kontainer melalui laut dari berbagai perusahaan asal dengan Semenanjung Iberia yang selalu menjadi tujuannya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kokain Spanyol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/18/3133914/perdana_menteri_spanyol_pedro_sanchez-O54l_large.jpg
Spanyol Batal Beli Amunisi Rp126 Miliar dari Israel, Tel Aviv Kutuk Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081434/banjir_di_spanyol-wT7K_large.jpg
Banjir Akibatkan 200 Orang Tewas di Spanyol, Tak Ada WNI Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012506/bangunan-2-lantai-ambruk-4-tewas-dan-16-teruka-htTlzoxOEN.jpg
Bangunan 2 Lantai Ambruk, 4 Tewas dan 16 Teruka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/18/3010126/spanyol-tolak-kapal-pembawa-senjata-untuk-israel-WkGU03N31N.jpg
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956868/penangkapan-dukun-spanyol-polisi-tangkap-18-orang-yang-jual-obat-obatan-psikoaktif-tPUMtBIlXd.jpg
Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/18/2930825/kenapa-spanyol-mengakui-kemerdekaan-palestina-jKnuY0PEHN.jpg
Kenapa Spanyol Mengakui Kemerdekaan Palestina?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement