Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku

MADRID - Polisi Spanyol di pelabuhan barat laut Vigo menyita 7,5 ton kokain dari Amerika Selatan yang disembunyikan di dalam ikan tuna beku untuk didistribusikan ke seluruh Eropa, katanya pada Selasa, (12/12/2023).

BACA JUGA: Model Inggris Dipenjara 7 Tahun di Peru karena Mencoba Selundupkan Kokain

Ini adalah penggerebekan narkoba terbesar dalam sejarah Galicia, wilayah Atlantik yang garis pantainya yang kasar – terpanjang di Spanyol – telah digunakan untuk menyelundupkan narkoba selama beberapa dekade, kata polisi.

Dalam operasi kedua, polisi juga menemukan 3,5 ton kokain disembunyikan di kontainer pengiriman di pelabuhan Timur Valencia.

Sebanyak 20 orang yang tergabung dalam dua organisasi asal Balkan telah ditangkap, kata polisi, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai "pukulan besar" terhadap salah satu jaringan distribusi paling kuat di Eropa.

Sebuah perusahaan impor didirikan oleh jaringan penyelundupan untuk memperdagangkan ikan beku dan makanan laut secara internasional serta berinvestasi di real estat, kata polisi.

BACA JUGA: Hiu Kecanduan Kokain Serang Para Peselancar di Florida

Dikatakan bahwa selama berbulan-bulan pengawasan, petugasnya memutuskan bahwa perusahaan tersebut menutupi keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba dengan mengirimkan sejumlah besar kontainer melalui laut dari berbagai perusahaan asal dengan Semenanjung Iberia yang selalu menjadi tujuannya.

(Rahman Asmardika)