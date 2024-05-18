Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel

MADRID - Spanyol tidak akan mengizinkan kapal yang membawa senjata bagi Israel untuk singgah di pelabuhannya. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

Diketahui, Spanyol menolak mengizinkan kapal singgah di pelabuhan tenggara Cartagena.

Melansir Reuters, Sabtu (18/5/2024), Albares menyebut, itu adalah kapal pertama yang ditolak aksesnya ke pelabuhan Spanyol.

Ia menambahkan, penolakan tersebut konsisten dengan keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober, karena Spanyol tidak ingin berkontribusi dalam perang.