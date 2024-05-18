Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:34 WIB
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares. (Reuters)
MADRID - Spanyol tidak akan mengizinkan kapal yang membawa senjata bagi Israel untuk singgah di pelabuhannya. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

Diketahui, Spanyol menolak mengizinkan kapal singgah di pelabuhan tenggara Cartagena.

Melansir Reuters, Sabtu (18/5/2024), Albares menyebut, itu adalah kapal pertama yang ditolak aksesnya ke pelabuhan Spanyol.

Ia menambahkan, penolakan tersebut konsisten dengan keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober, karena Spanyol tidak ingin berkontribusi dalam perang.

