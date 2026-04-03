Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo menanggapi isu adanya aliran dana miliaran dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun isu tersebut kata Roy disebarkan melalui kanal YouTube.

Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (2/4/2026) malam.

"Kan sudah jelas nih saya bawa gambarnya nih. Kan kemudian ada si Omon (Rismon) itu yang pertama kali disebut-sebut dia yang menyebutkan ada Rp 50 M. Bahkan sempat katanya naik jadi 55. Terus turun sekarang menjadi hanya 5," ujarnya.

Tersangka tudingan kasus ijazah palsu Jokowi ini, menyebut akun YouTube yang mengedarkan isu tersebut beberapa hari ini pun sudah tidak aktif.

"Iya. Tapi yang menarik apa? YouTube yang mengedarkan itu, yang sudah beberapa hari lalu mengedarkan heboh itu, hoax itu, dan saya udah strike itu, ya alhamdulillahnya sudah dua hari ini mati YouTube-nya," bebernya.

"Semoga diikuti oleh ceboker-ceboker atau YouTube-YouTube yang lain yang suka menyebarkan hoax itu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga meminta Rismon yang kini telah mendapatkan restorative justice dalam kasus ijazah Jokowi, untuk membuktikan secara langsung terkait isu aliran dana miliaran tersebut.