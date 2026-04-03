Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |01:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo menanggapi isu adanya aliran dana miliaran dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun isu tersebut kata Roy disebarkan melalui kanal YouTube.

Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (2/4/2026) malam.

"Kan sudah jelas nih saya bawa gambarnya nih. Kan kemudian ada si Omon (Rismon) itu yang pertama kali disebut-sebut dia yang menyebutkan ada Rp 50 M. Bahkan sempat katanya naik jadi 55. Terus turun sekarang menjadi hanya 5," ujarnya.

Tersangka tudingan kasus ijazah palsu Jokowi ini, menyebut akun YouTube yang mengedarkan isu tersebut beberapa hari ini pun sudah tidak aktif.

"Iya. Tapi yang menarik apa? YouTube yang mengedarkan itu, yang sudah beberapa hari lalu mengedarkan heboh itu, hoax itu, dan saya udah strike itu, ya alhamdulillahnya sudah dua hari ini mati YouTube-nya," bebernya.

"Semoga diikuti oleh ceboker-ceboker atau YouTube-YouTube yang lain yang suka menyebarkan hoax itu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga meminta Rismon yang kini telah mendapatkan restorative justice dalam kasus ijazah Jokowi, untuk membuktikan secara langsung terkait isu aliran dana miliaran tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210697/jusuf_kalla-d4Xa_large.jpg
Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210696/jusuf_kalla-lIky_large.jpg
JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210432/jokowi-bIvj_large.jpg
Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209670/roy_suryo-4ptj_large.jpg
Pintu RJ untuk Roy Suryo-Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Tertutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209668/rismon_sianipar-Zu1A_large.jpg
Rismon Sianipar Diminta Bongkar Donatur di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209466/viral-EYNA_large.jpg
Daftar 9 Jenderal Purnawirawan 3 Matra yang Gugat Polda Metro soal Kasus Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement