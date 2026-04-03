2 Bocah Jadi Korban Peluru Nyasar, Begini Penjelasan Marinir TNI AL

JAKARTA - Perwira Hukum Resimen Banpur 2 Marinir, Mayor Ahmad Fauzi menyampaikan empati dan simpati atas peristiwa peluru nyasar yang menimpa dua anak di Gresik, Jawa Timur.

Adapun peristiwa tersebut terjadi di mushola sekolah SMPN 33 Gresik saat ada kegiatan sosialisasi sekolah tingkat lanjut dari SMKN Krian Sidoarjo pada 17 Desember 2025.

“Pertama-tama kami menyampaikan turut prihatin atas terjadinya musibah yang menimpa dua siswa SMP di Gresik. Kami memahami peristiwa ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi kita semua,’’ujarnya, Kamis (2/4/2026).

‘’Kami atas nama Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir menyampaikan rasa simpati dan empati yang tulus terhadap para korban,”lanjutnya.

Fauzi menegaskan, sejak menerima informasi adanya peristiwa tersebut, pihaknya langsung melakukan koordinasi dan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP).