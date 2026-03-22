Breaking News! Baku Tembak Hebat TNI dan KKB Pecah di Maybrat, 2 Anggota Marinir Gugur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |22:27 WIB
JAKARTA – Pasukan Marinir TNI AL terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Minggu (22/3/2026). Dua prajurit TNI AL gugur dalam peristiwa tersebut.

Informasi yang dihimpun Okezone, keduanya yakni Prada Marinir AS dari Yonmar 7 dan Prada Marinir ES dari Yonmar 10. Sementara, satu prajurit Kopda Marinir ES dari Yonmar 7 kritis akibat peristiwa tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 181/Praja Vira Tama (PVT) Brigjen TNI Slamet Riyadi mengatakan pihaknya telah mengantongi informasi awal terkait pelaku penembakan oleh KKB.

"Kami sudah memiliki dugaan terhadap pelaku, tetapi akan kami sampaikan setelah informasi benar-benar valid," kata Slamet kepada awak media.

Sementara itu, pihak Mabes TNI belum memberikan keterangan terkait baku tembak dengan KKB yang mengakibatkan 2 prajurit TNI AL gugur.

 

