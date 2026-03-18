Hurbianus Mirip, Buron KKB yang Terlibat Pembunuhan Brimob Ditembak Mati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |20:16 WIB
Buron KKB Hurbianus Mirip ditembak mati (Foto: Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Satgas Rajawali Mambri dan Satgas Damai Cartenz melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari kelompok Kodap III D Dulla pimpinan Aibon Kogoya di wilayah Bukit Signal, sekitar Kali Pepaya, Kabupaten Nabire, pada Senin 16 Maret 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan dalam kejadian tersebut, Satgas Rajawali Mambri dan Satgas Operasi Damai Cartenz melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga anggota KKB Hurbianus Mirip tewas.

Ia diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah Papua Tengah. “Hurbianus Mirip merupakan anggota KKB Kodap III D Dulla yang telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2025 karena diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di wilayah Nabire dan Paniai,” kata Yusuf, Rabu (18/3/2026).

Yusuf menuturkan Hurbianus Mirip diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap dua personel Brimob pada 13 Agustus 2025 yang disertai perampasan dua pucuk senjata api jenis AK-101. Selain itu, kelompok tersebut juga diduga melakukan penembakan terhadap masyarakat dan aparat di wilayah Kali Semen pada 17 Oktober 2025.

Kelompok ini juga tercatat melakukan aksi pemalangan di ruas Jalan Trans Nabire–Paniai KM 58 pada 20 Oktober 2025 serta terlibat dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di kawasan Bukit Doa pada 27 November 2025.

