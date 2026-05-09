HOME NEWS NUSANTARA

Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Disorot, Perlindungan Korban Diperkuat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |18:15 WIB
Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Disorot, Perlindungan Korban Diperkuat
Perlindungan korban pelecehan seksual di Pati (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, terus mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Pendampingan terhadap para santri korban dilakukan bersama sejumlah lembaga negara, seperti KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Dalam kasus tersebut, DPP Perempuan Bangsa menggandeng KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pendampingan tersebut dipimpin Ketua Bidang Advokasi DPP Perempuan Bangsa, Eva Monalisa. Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren harus ditangani serius serta berpihak kepada korban.

"Kami memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis yang layak. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan seksual, terlebih di lingkungan pendidikan dan pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri," kata Eva, Sabtu (9/5/2026).

Anggota DPR RI asal Pati itu menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Menurutnya, langkah pendampingan yang dilakukan DPP Perempuan Bangsa merupakan bentuk kepedulian sekaligus aksi kemanusiaan bagi para korban.

"Kami berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari dan seluruh lembaga pendidikan semakin memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap peserta didik," ujarnya.

 

Buron Kasus Pelecehan Santri, Syekh Ahmad Al Misry Diburu Interpol
Buron Kasus Pelecehan Santri, Syekh Ahmad Al Misry Diburu Interpol
LPSK Dalami Dugaan Puluhan Santriwati Jadi Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati
LPSK Dalami Dugaan Puluhan Santriwati Jadi Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati
Polisi Tangkap Pria yang Diduga Bantu Pelarian Pendiri Ponpes Pati
Polisi Tangkap Pria yang Diduga Bantu Pelarian Pendiri Ponpes Pati
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
Menag Godok Aturan Baru Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren
Menag Godok Aturan Baru Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren
Temui Hotman Paris, Korban Pencabulan di Ponpes Pati Minta Pelaku Dihukum Berat
Temui Hotman Paris, Korban Pencabulan di Ponpes Pati Minta Pelaku Dihukum Berat
