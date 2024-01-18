Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif

Polisi tangkap 18 orang yang jual obat-obatan psikoaktif (Foto: Kepolisian Nasional Spanyol)

SPANYOL - Polisi Spanyol telah menangkap 18 orang yang diduga terlibat dalam organisasi perdukunan yang menjual obat-obatan halusinogen kepada anggotanya.

Para tersangka dituduh mempromosikan ritual terorganisir yang melibatkan zat psikoaktif terlarang. Zat tersebut konon mengandung ayahuasca dan racun katak.

Mescaline, obat halusinogen yang terkenal, dan cairan beracun dari katak pohon juga dikatakan digunakan dan dijual oleh organisasi tersebut.

Kelompok ini beroperasi di apa yang disebut "pusat evolusi batin" di seluruh Spanyol, tetapi juga dikatakan aktif di 10 negara lain di Eropa dan Amerika Latin.

BACA JUGA: Kata MUI Soal Aksi Pesulap Merah Bongkar Praktik Perdukunan

Kelompok ini diketahui oleh penyelidik setelah mereka menemukan iklan online yang mempromosikan ritual neo-dukun. Polisi mengatakan iklan tersebut menjanjikan peningkatan kesehatan fisik dan mental melalui konsumsi zat psikoaktif.

Penyelidik akhirnya menemukan markas besar yang diduga milik organisasi tersebut di hutan Kolombia,di mana mereka memiliki sarana dan bahan mentah yang diperlukan" untuk menyiapkan produk seperti "ramuan ayamuasca".

Lima belas penangkapan terjadi di Madrid, di mana petugas mengatakan mereka juga menyita lebih dari 60 kg ayahuasca, minuman psikoaktif yang terbuat dari tumbuhan.

Mereka juga menyita uang tunai sebesar 24.000 euro dalam berbagai mata uang, dan 1kg mescaline.