Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:44 WIB
Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif
Polisi tangkap 18 orang yang jual obat-obatan psikoaktif (Foto: Kepolisian Nasional Spanyol)
A
A
A

SPANYOL - Polisi Spanyol telah menangkap 18 orang yang diduga terlibat dalam organisasi perdukunan yang menjual obat-obatan halusinogen kepada anggotanya.

Para tersangka dituduh mempromosikan ritual terorganisir yang melibatkan zat psikoaktif terlarang. Zat tersebut konon mengandung ayahuasca dan racun katak.

Mescaline, obat halusinogen yang terkenal, dan cairan beracun dari katak pohon juga dikatakan digunakan dan dijual oleh organisasi tersebut.

Kelompok ini beroperasi di apa yang disebut "pusat evolusi batin" di seluruh Spanyol, tetapi juga dikatakan aktif di 10 negara lain di Eropa dan Amerika Latin.

Kelompok ini diketahui oleh penyelidik setelah mereka menemukan iklan online yang mempromosikan ritual neo-dukun. Polisi mengatakan iklan tersebut menjanjikan peningkatan kesehatan fisik dan mental melalui konsumsi zat psikoaktif.

Penyelidik akhirnya menemukan markas besar yang diduga milik organisasi tersebut di hutan Kolombia,di mana mereka memiliki sarana dan bahan mentah yang diperlukan" untuk menyiapkan produk seperti "ramuan ayamuasca".

Lima belas penangkapan terjadi di Madrid, di mana petugas mengatakan mereka juga menyita lebih dari 60 kg ayahuasca, minuman psikoaktif yang terbuat dari tumbuhan.

Mereka juga menyita uang tunai sebesar 24.000 euro dalam berbagai mata uang, dan 1kg mescaline.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/18/3133914/perdana_menteri_spanyol_pedro_sanchez-O54l_large.jpg
Spanyol Batal Beli Amunisi Rp126 Miliar dari Israel, Tel Aviv Kutuk Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081434/banjir_di_spanyol-wT7K_large.jpg
Banjir Akibatkan 200 Orang Tewas di Spanyol, Tak Ada WNI Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012506/bangunan-2-lantai-ambruk-4-tewas-dan-16-teruka-htTlzoxOEN.jpg
Bangunan 2 Lantai Ambruk, 4 Tewas dan 16 Teruka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/18/3010126/spanyol-tolak-kapal-pembawa-senjata-untuk-israel-WkGU03N31N.jpg
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937715/spanyol-sita-7-5-ton-narkoba-yang-disembunyikan-dalam-tuna-beku-P9CXCvIqvk.jpg
Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/18/2930825/kenapa-spanyol-mengakui-kemerdekaan-palestina-jKnuY0PEHN.jpg
Kenapa Spanyol Mengakui Kemerdekaan Palestina?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement