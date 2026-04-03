Kakek Penderita Stroke Disiram Air Keras saat Hendak Sholat Subuh, Pelaku Ditangkap!

BEKASI - Polres Metro Bekasi menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap seorang kakek di Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sudah (ditangkap pelakunya),” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dikutip Jumat (3/4/2026).

Namun dia belum merincikan terkait sosok dan kronologi penangkapan terhadap pelaku. Sumarni menerangkan, pihaknya akan melakukan konferensi pers terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, seorang kakek menjadi korban setelah diserang orang tak dikenal saat hendak menunaikan sholat subuh di Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Senin (30/3).

Berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi, serangan terjadi secara tiba-tiba. Korban yang berjalan kaki menuju musala dibuntuti dua pelaku yang berboncengan sepeda motor dan mengenakan helm tertutup.

Pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban, lalu melarikan diri. Warga menyebut, sebelum beraksi, pelaku sempat berkeliling di sekitar kompleks untuk mengamati situasi.

Saat kejadian, korban yang masih dalam masa pemulihan akibat stroke berjalan perlahan. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan penyerangan.