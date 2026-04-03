HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakek Penderita Stroke Disiram Air Keras saat Hendak Sholat Subuh, Pelaku Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |08:00 WIB
BEKASI - Polres Metro Bekasi menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap seorang kakek di Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sudah (ditangkap pelakunya),” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni dikutip Jumat (3/4/2026).

Namun dia belum merincikan terkait sosok dan kronologi penangkapan terhadap pelaku. Sumarni menerangkan, pihaknya akan melakukan konferensi pers terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, seorang kakek menjadi korban setelah diserang orang tak dikenal saat hendak menunaikan sholat subuh di Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Senin (30/3).

Berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi, serangan terjadi secara tiba-tiba. Korban yang berjalan kaki menuju musala dibuntuti dua pelaku yang berboncengan sepeda motor dan mengenakan helm tertutup.

Pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban, lalu melarikan diri. Warga menyebut, sebelum beraksi, pelaku sempat berkeliling di sekitar kompleks untuk mengamati situasi.

Saat kejadian, korban yang masih dalam masa pemulihan akibat stroke berjalan perlahan. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan penyerangan.

 

Dendam Kesumat karena Dihina Ojol, Kakek Penderita Stroke Alami Luka Bakar Usai Disiram Air Keras
Biadab, Dua Eksekutor Penyiram Air Keras di Bekasi Diimingi Upah Rp9 Juta
Terkuak Motif Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi, Dendam Direndahkan sebagai Ojol
RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus: Stabil Meski Traumatis Berat
Koalisi Sipil Serukan Seluruh Masyarakat Kawal Kasus Andrie Yunus
TAUD Identifikasi 16 Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
