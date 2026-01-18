Basarnas Temukan Satu Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

JAKARTA – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 pada Minggu (18/1). Korban yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan korban ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter. Korban berada di sekitar serpihan pesawat yang turut ditemukan di lokasi.

“Pada pukul 14.20 WITA telah ditemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki di kedalaman jurang sekitar kurang lebih 200 meter dan berada di sekitar serpihan pesawat. Saat ini sedang berlangsung proses evakuasi,” ujar Arif, Minggu (18/1/2026).

Arif menyampaikan, Tim SAR Gabungan masih berupaya melakukan proses evakuasi korban. Namun, kondisi cuaca serta medan yang sulit diakses menjadi kendala dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

“Kondisi tersebut berdampak pada pergerakan tim, termasuk sempat dilakukan pembatalan penurunan vertikal demi keselamatan personel,” jelasnya.