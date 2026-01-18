Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Basarnas Temukan Satu Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |16:14 WIB
Basarnas Temukan Satu Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 (foto: Basarnas)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 pada Minggu (18/1). Korban yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan korban ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter. Korban berada di sekitar serpihan pesawat yang turut ditemukan di lokasi.

“Pada pukul 14.20 WITA telah ditemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki di kedalaman jurang sekitar kurang lebih 200 meter dan berada di sekitar serpihan pesawat. Saat ini sedang berlangsung proses evakuasi,” ujar Arif, Minggu (18/1/2026).

Arif menyampaikan, Tim SAR Gabungan masih berupaya melakukan proses evakuasi korban. Namun, kondisi cuaca serta medan yang sulit diakses menjadi kendala dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

“Kondisi tersebut berdampak pada pergerakan tim, termasuk sempat dilakukan pembatalan penurunan vertikal demi keselamatan personel,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196046//pencarian_pesawat_di_gunung_bulusaraung-GQY5_large.jpg
Pencarian Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Terkendala Kabut Tebal dan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196043//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-nBUK_large.jpg
AHY: Penyebab Hilang Kontak Pesawat ATR di Maros Masih Diinvestigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196015//viral-rEo6_large.jpg
Breaking News! Tim SAR Temukan Badan dan Ekor Pesawat di Gunung Bulusaraung, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196006//kkp-RJy6_large.jpg
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196005//viral-ICeH_large.jpeg
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196002//viral-cqGz_large.jpg
Cerita Keluarga Pegawai KKP Terima Kabar Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement