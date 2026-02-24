Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Tata Pasar Palmerah, Akses ke Stasiun Disiapkan Pelican Crossing

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |03:30 WIB
Pramono Bakal Tata Pasar Palmerah, Akses ke Stasiun Disiapkan Pelican Crossing
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung buka suara terkait kondisi semrawut di kawasan Pasar Palmerah. Ia berjanji akan segera melakukan penataan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Pramono menjawab keluhan soal banyaknya angkutan umum yang ngetem serta pedagang yang belum tertata rapi.

"Mengenai pasar yang ada di Palmerah, memang segera akan kita lakukan perbaikan seperti di Cikini," kata Pramono kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses menuju Stasiun Palmerah. Menurutnya, masih ada warga yang terpaksa melompati pagar untuk masuk ke area stasiun, seperti yang sebelumnya terjadi di Stasiun Cikini.

“Karena di Palmerah itu orang untuk ke stasiun sebagian masih lompat pagar, persis seperti yang kemarin kita selesaikan di Cikini,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
