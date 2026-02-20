Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pedagang PKL Tuding Satpol PP Pungli, Pramono Ancam Bebastugaskan Jika Terbukti

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |23:40 WIB
Viral Pedagang PKL Tuding Satpol PP Pungli, Pramono Ancam Bebastugaskan Jika Terbukti
Viral Pedagang PKL Tuding Satpol PP Pungli, Pramono Ancam Bebastugaskan Jika Terbukti (Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan membebastugaskan petugas Satpol PP atau aparat Pemerintah DKI Jakarta jika terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Pramono menambahkan, aturan ini juga berlaku terhadap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). 

"Kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapa pun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun, selama itu aparat pemerintah DKI Jakarta termasuk PJLP, maka saya tidak segan-segan untuk membebastugaskan," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Ia mengatakan langkah tegas itu diambil untuk melindungi masyarakat. Ia menegaskan tak ada kompromi untuk praktik pungli di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita enggak melakukan kompromi untuk itu," ucapnya.

Pramono merespons hal ini menyusul viralnya sebuah video yang tersebar di media sosial. Dalam video itu, seorang pedagang kaki lima terlihat murka atas perilaku petugas Satpol PP Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Dalam video itu terdengar pedagang protes atas iuran yang setiap bulan diminta petugas Satpol PP. Pedagang marah lantaran ia tetap dilarang berjualan di pinggir jalan, meski telah bayar iuran.

Belum lagi, pedagang itu juga menuding anggota Satpol PP juga kerap meminta jajanannya. Pedagang juga terlihat marah lantaran mobil yang menggunakan bahu jalan sepertinya tidak terkena teguran.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202736//pramono_anung-7vhc_large.jpg
Pramono Akui Janji Kampanye Naikkan Insentif RT/RW dan Pemasangan CCTV Belum Terealisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202717//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-q5G3_large.jpg
Pramono Bakal Tindak Tegas Lapangan Padel yang Ganggu Warga dan Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202548//viral-3BUs_large.jpeg
Peristiwa 20 Februari: Tragedi Gas Beracun Dieng Tewaskan 149 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202519//gubernur_pramono_anung-cyuB_large.jpg
Antisipasi Kepadatan Pemudik, Pramono Sesuaikan Jadwal Mudik Gratis dengan WFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202503//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-nVlh_large.jpg
Pramono Dukung Polisi Tindak Tegas Jukir Liar di Tanah Abang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202450//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-loJd_large.jpg
Pramono Ancam Cabut Izin Lapangan Padel yang Langgar Aturan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement