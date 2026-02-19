Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Dukung Polisi Tindak Tegas Jukir Liar di Tanah Abang!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |18:31 WIB
Pramono Dukung Polisi Tindak Tegas Jukir Liar di Tanah Abang!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku terus memantau perkembangan situasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyusul viralnya aksi jukir liar yang mematok tarif parkir hingga Rp100 ribu.

Pramono mengatakan, pihak kepolisian telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

"Saya mengikuti apa yang terjadi di Tanah Abang dan sudah dikoordinasikan dengan kepolisian. Sudah diambil tindakan," ujar Pramono, Kamis (19/2/2026).

Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung penuh langkah aparat dalam menindak jukir liar yang meresahkan masyarakat.

"Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk yang seperti itu diambil tindakan," pungkasnya.

 

