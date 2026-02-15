Pramono Siap Bangun RS Internasional Kanker dan Jantung di Lahan Sumber Waras

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana membangun rumah sakit (RS) Internasional khusus untuk menangani penyakit kanker dan jantung. RS bertaraf Internasional tersebut akan dibangun di lahan bekas RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Hal itu diungkapkan Pramono saat memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Mulanya, Pramono mengungkapkan kinerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dari gubernur sebelumnya.

"Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras. Alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun Rumah Sakit Internasional untuk kanker dan jantung," ujar Pramono.

Bahkan, Pramono mengaku telah mengusulkan rencana pembangunan RS tersebut menjadi proyek strategis nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu, kata dia, juga telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Mudah-mudahan segera diputuskan. Walaupun nanti belum diputuskan, saya tetap akan segera membangun Rumah Sakit Sumber Waras ini. Namanya apa nanti kami putuskan. Tetapi persoalan hukumnya sudah selesai," ujar Pramono.