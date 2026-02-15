Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Siap Bangun RS Internasional Kanker dan Jantung di Lahan Sumber Waras

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |20:30 WIB
Pramono Siap Bangun RS Internasional Kanker dan Jantung di Lahan Sumber Waras
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana membangun rumah sakit (RS) Internasional khusus untuk menangani penyakit kanker dan jantung. RS bertaraf Internasional tersebut akan dibangun di lahan bekas RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Hal itu diungkapkan Pramono saat memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026). 

Mulanya, Pramono mengungkapkan kinerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dari gubernur sebelumnya.

"Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras. Alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun Rumah Sakit Internasional untuk kanker dan jantung," ujar Pramono.

Bahkan, Pramono mengaku telah mengusulkan rencana pembangunan RS tersebut menjadi proyek strategis nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu, kata dia, juga telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Mudah-mudahan segera diputuskan. Walaupun nanti belum diputuskan, saya tetap akan segera membangun Rumah Sakit Sumber Waras ini. Namanya apa nanti kami putuskan. Tetapi persoalan hukumnya sudah selesai," ujar Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201796//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bkAr_large.jpg
Pramono Kelakar Tak Bisa Tidur saat Persija Kalah: Ketemu Ketua Jakmania, Sebel Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201790//gubernur_jakarta_pramono_anung-QHCe_large.jpg
Budaya Betawi Bakal Jadi Pelajaran Wajib? Ini Instruksi Pramono ke Kadisdik DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201711//soekarno_run-dmDJ_large.jpg
10 Ribu Pelari Ikuti Soekarno Run 2026 di GBK, Ada Pramono hingga Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201661//pramono_anung-PgQw_large.jpg
Pramono Sebut Penataan Pasar Palmerah Bukan karena Prabowo Lewat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201648//pemerintah-zlqC_large.jpg
500 Tahun Jakarta, Pramono Gelar Haul Ulama dan Pejuang Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201614//pramono-qnxA_large.jpg
Potensi Picu Tawuran, Pramono Larang Sahur on the Road
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement