Budaya Betawi Bakal Jadi Pelajaran Wajib? Ini Instruksi Pramono ke Kadisdik DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana untuk memasukkan “muatan lokal” berbasis budaya ke dalam kurikulum pembelajaran. Ia mengatakan, kurikulum bermuatan budaya Betawi ini belum pernah diinisiasi oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Hal ini disampaikan Pramono saat memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

"Saya inginkan adalah pendidikan muatan lokal. Ini yang tidak pernah dilakukan. Saya akan meminta kepada Ibu Nahdiana, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, untuk memasukkan muatan-muatan lokal kebetawian (ke dalam kurikulum)," ujar Pramono.

Mantan Mensesneg ini mengaku belum sepenuhnya memahami bahasa dan budaya Betawi. Menurutnya, kosakata dalam budaya Betawi perlu dilestarikan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran pendidikan dasar.

"Saya terus terang enggak tahu. Nah, kata-kata seperti itu perlu diajarkan di pendidikan dasar kita. Begitu kayanya budaya-budaya Betawi. Memang orang Betawi ini kalau senangnya kelihatan, kalau enggak senangnya lebih kelihatan lagi," ujar Pramono.