INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

500 Tahun Jakarta, Pramono Gelar Haul Ulama dan Pejuang Betawi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |19:29 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar acara haul ulama dan pejuang Betawi dalam momentum menyabut 500 tahun Jakarta. Acara tersebut rencananya akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Demikian disampaikan Pramono saat memberikan sambutan di acara festival Bandeng Rawa Belong, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2026).

"Saya betul-betul menginginkan acara yang kita adakan mungkin baru pertama kali ini diadakan yaitu Haul Ulama-Ulama dan Pejuang Betawi yang berjasa bagi Jakarta ini," ujarnya.

Kegiatan bertujuan memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para ulama serta pejuang Betawi yang telah berjasa bagi perkembangan Jakarta. Ia membayangkan kegiatan haul ini akan diikuti puluhan ribu orang karena melibatkan berbagai majelis taklim.

"Ada Majelis Rasulullah, ada Majelis Nurul Musthofa, ada siapa pun yang selama ini menggunakan Monas. Tetapi ini khusus kita untuk memberikan apresiasi kita kepada para pejuang dan ulama-ulama besar Betawi yang telah berkontribusi bagi kemajuan Jakarta ini," ucapnya.

Pramono menyebut sejumlah tokoh Betawi yang layak dikenang seperti KH Abdullah Syafi’ie; KH Syafi’i Hadzami; serta pahlawan nasional Mohammad Husni (MH) Thamrin. Menurutnya acara haul untuk mengenang para tokoh ini belum pernah diselenggarakan di Jakarta.

 

Telusuri berita news lainnya
