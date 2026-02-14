Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |14:20 WIB
Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan
Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang siapapun termasuk ormas keagamaan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadhan. Sweeping tersebut biasanya membubarkan pelanggan yang sedang makan saat waktu puasa.

"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Ia menginginkan bulan Ramadhan di Ibu Kota dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Saat ini, Ibu Kota masih dipenuhi perayaan Imlek. Saat Ramadan nuansa kota akan berubah sepenuhnya.

Perubahan itu sebagai cerminan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama.

"Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari dari tanggal 13 sampai 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadhan dan juga wajah yang menyambut Idul Fitri," ucapnya. 

Ia menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. 

"Itu kami persiapkan dengan baik karena bagaimanapun sebagai Gubernur Jakarta saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200387/pramono-ZjHJ_large.jpg
Tunggu Prediksi BMKG soal Cuaca Ekstrem, Pramono Tegaskan Siap Modifikasi Cuaca Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200371/pramono-DFdo_large.jpg
Ikuti Arahan Presiden, Pramono Gelar Kerja Bakti Serentak di Jakarta Libatkan 171.134 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192821/transjakarta-5jB7_large.jpg
Hore! Naik Transjakarta, MRT dan LRT Gratis Diperpanjang hingga 1 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192606/pramono_anung_serahkan_2753_ijazah_yang_sempat_ditahan_sekolah-bnNm_large.jpg
Pramono Serahkan 2.753 Ijazah Warga yang Ditahan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192559/pramono_anung_resmikan_2_jpo-M9Ot_large.jpg
JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Resmi Beroperasi, Dilengkapi Lift untuk Pengguna Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement