Pramono Sebut Penataan Pasar Palmerah Bukan karena Prabowo Lewat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan pedestarian yang ada di Ibu Kota. Ia tak ingin pedestarian hanya rapih sesaat karena ada kunjungan pejabat atau presiden.

Hal ini menanggapi penertiban kawasan pasar Palmerah, Jakarta Barat ketika akan dilintasi Presiden Prabowo Subianto.

Saat itu Prabowo melakukan kunjungan untuk meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan Gudang Ketahanan Pangan di wilayah Palmerah, Jakarta Barat.

"Jadi bukan hanya karena misalnya Bapak Presiden atau para menteri hadir atau gubernur bahkan gubernur sendiri. Saya termasuk orang yang tidak mau terlalu hal yang bersifat apa ya, seremonial," kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2025).

Pramono berjanji akan melakukan penertiban kembali Pasar Palmerah terutama di pedestarian yang biasanya dijadikan lapak pedagang.

"Saya ingin hal yang lebih nyata dan untuk itu saya akan tertibkan. Pokoknya saya akan tertibkan, dan saya akan memulai karena saya sudah membuat statement terbuka bahwa pedestrian-pedestrian yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta yang baru," ucap dia.