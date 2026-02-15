Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Kelakar Tak Bisa Tidur saat Persija Kalah: Ketemu Ketua Jakmania, Sebel Banget!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |19:32 WIB
Pramono Kelakar Tak Bisa Tidur saat Persija Kalah: Ketemu Ketua Jakmania, Sebel Banget!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkelakar dirinya tak bisa tidur ketika Persija Jakarta menelan kekalahan saat menjamu Arema FC beberapa waktu lalu. Ia juga mengaku merasa sebal jika harus bertemu Ketua The Jakmania, Dicky Soemarno, ketika Persija kalah.

Hal itu disampaikan Pramono saat memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan keinginannya menjadikan budaya Betawi sebagai identitas kuat Kota Jakarta.

Ia juga menyinggung kritik yang menyebut dirinya terlalu mengurusi Persija. Menurutnya, sebagai pemimpin Jakarta, sudah sewajarnya ia memberi perhatian pada klub kebanggaan ibu kota tersebut.

"Bahkan saya sekarang ini dikritik dianggap Gubernur terlalu ngurusin Persija. Ya masa saya ngurus yang lain? Ya pasti Persija saya urusin," ujar Pramono.

Pramono kemudian berkelakar soal kekalahan Persija saat menjamu Arema FC dengan skor 0-2. Ia mengaku sulit tidur dan merasa sebal jika harus bertemu Ketua Jakmania setelah tim kebanggaan Jakarta itu kalah.

"Kemarin kalah 2-0 lawan Arema saja enggak bisa tidur saya. Kalau Persija sudah kalah lalu ketemu Dicky, Ketua Jakmania, aduh sebel banget," pungkasnya.

(Awaludin)

      
