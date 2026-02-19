Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ancam Cabut Izin Lapangan Padel yang Langgar Aturan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:48 WIB
Pramono Ancam Cabut Izin Lapangan Padel yang Langgar Aturan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku, akan mengundang para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pemberian izin lapangan padel di Jakarta. Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan warga mengenai lapangan padel yang beroperasi hingga malam hari sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan.

Pramono mengatakan, pihak-pihak yang dipanggil akan diminta memaparkan proses perizinan dan operasional lapangan padel di Jakarta.

"Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap lapangan padel yang mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama jika berdiri di lokasi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

