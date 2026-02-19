Pramono Soroti Perang Sarung dan SOTR Selama Ramadhan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak warga untuk melakukan kegiatan positif selama bulan suci Ramadhan 1447 H. Agar energi masyarakat tidak tersalurkan ke kegiatan negatif, seperti perang sarung.

"Saya baru denger ini (perang sarung) intinya beginilah, kita menyambut bulan Suci Ramadhan ini dengan hal-hal baik," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia meyakini bila Ramadhan 2026 diisi dengan kegiatan positif, maka segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kegaduhan tidak akan terjadi.

"Saya termasuk yang meyakini bahwa apapun termasuk perang sarung yang kamu lakukan itu mudah-mudahan gak terjadi," ucap dia.

Diketahui, fenomena perang sarung kerap muncul setelah pelaksanaan salat tarawih. Aksi ini menyerupai tawuran antar kelompok, namun menggunakan sarung yang digulung sebagai alat untuk saling menyerang.