Viral Anggota Satlantas Diduga Pungli di Jalan Cideng Jakpus, Ini Faktanya

Viral anggota Satlantas diduga pungli di Jalan Cideng, Jakpus (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA – Viral di media sosial memperlihatkan adanya anggota Satlantas diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengendara mobil yang melintas di Jalan Cideng arah Tomang, Jakarta.

Peristiwa ini diunggah di akun Instagram @jakartapusat. info. Dari video tersebut, terlihat anggota menggunakan seragam lengkap dan helm, dengan tulisan di lengan bajunya “Polda Metro Jaya”, menandakan asal instansinya.

“Woh bapak ini kasian orang lagi buru-buru lah pak, gak ada duit udah bokek, ngasih duit lagi haduh si bapak,” ucap perekam video.

Kemudian terlihat pengemudi memberikan uang kepada petugas tersebut, dan mobil diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Sementara Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Arry Setyo Utomo, menyebutkan peristiwa yang viral itu kejadian lama. “Ini video lama,” kata Arry saat dikonfirmasi, Minggu (1/2/2026).

Arry menambahkan, anggota yang terlibat dalam peristiwa tersebut sudah ditindaklanjuti Bidpropam Polda Metro Jaya. “Anggotanya sudah dalam pemeriksaan Propam. Sudah ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya menurut hasil pemeriksaan awal Januari,” katanya.

(Arief Setyadi )