Penampakan Lautan Manusia di Bundaran HI Rayakan Malam Pergantian Tahun

JAKARTA - Kawasan Bundaran HI, Jakarta, menjadi lokasi yang paling banyak didatangi masyarakat untuk menghabiskan waktu malam pergantian tahun. Antusiasme masyarakat tergambar dengan padatnya area Bundaran HI.

1. Malam Tahun Baru di Bundaran HI

Berdasarkan pantauan Okezone dari atas Halte Bundaran HI Astra, tampak lautan manusia memadati Jalan MH Thamrin, Jakarta sekira pukul 23.06 WIB. Mereka tampak berdiri ke arah panggung utama di sekitar Bundaran HI.

Meski diguyur hujan rintik-rintik, hal tersebut tak menyurutkan antusiasme masyarakat meninggalkan kawasan tersebut. Banyak di antara mereka yang mengenakan jas hujan maupun payung untuk tetap bertahan.

Sebelumnya, acara malam pergantian tahun di Bundaran HI dibuka pada 18.00 WIB.

Penonton langsung disuguhkan drone show bertema serba-serbi Jakarta hingga ucapan doa untuk korban banjir di Sumatera.

Pertunjukan kemudian berlanjut dengan tarian kontemporer hingga DJ lokal yang sukses menghipnotis ribuan penonton.



(Erha Aprili Ramadhoni)