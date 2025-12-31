Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Tahun Baruan di Bundaran HI, Pramono Sebut Donasi untuk Sumatra Tembus Rp2,5 Miliar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |23:40 WIB
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI, Pramono Sebut Donasi untuk Sumatra Tembus Rp2,5 Miliar
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI, Pramono Sebut Donasi untuk Sumatra Tembus Rp2,5 Miliar (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merayakan malam pergantian tahun di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (31/12/2025). Acara malam pergantian tahun ini mengusung tema Jakarta Global City: From Jakarta with Love.

1. Donasi Bencana Sumatera

Tema ini dimaksudkan sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap sesama bangsa yang tengah dilanda musibah. 

"(Tema) Ini kita ambil karena memang tema utama adalah bagaimana masyarakat Jakarta menyambut tahun baru dengan penuh atensi dan juga empati kepada masyarakat yang sekarang ini menghadapi musibah," ucap Pramono kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan donasi yang dibuka Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat terdampak bencana Sumatra telah mencapai Rp2,5 miliar. Adapun masyarakat yang ingin menyumbang bisa menggunakan metode pembayaran QRIS.

"Dari hasil donasi yang terkumpul sampai dengan jam 22.40 WIB, terkumpul angka Rp2.513.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu menyampaikan, mengucapkan terima kasih," ucap dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192951/lautan_manusia_di_bundaran_hi-1jgk_large.jpg
Penampakan Lautan Manusia di Bundaran HI Rayakan Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
Kapolri Monitor Malam Tahun Baru 2026, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192923/suharmah_warga_pasar_kemis_tahun_baru_di_monas-DIq9_large.jpg
Perdana ke Monas, Warga Pasar Kemis Tangerang Antusias Malam Tahun Baruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192920/monas_malam_tahun_baru_2026-psva_large.jpg
Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192852/polri-TAIC_large.jpg
312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192845/nataru-0L8e_large.jpg
Jelang Malam Tahun Baru, Polisi Sisir Wilayah Rawan di Pelabuhan Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement