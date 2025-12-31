Malam Tahun Baruan di Bundaran HI, Pramono Sebut Donasi untuk Sumatra Tembus Rp2,5 Miliar

Malam Tahun Baruan di Bundaran HI, Pramono Sebut Donasi untuk Sumatra Tembus Rp2,5 Miliar (Danandaya)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merayakan malam pergantian tahun di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (31/12/2025). Acara malam pergantian tahun ini mengusung tema Jakarta Global City: From Jakarta with Love.

1. Donasi Bencana Sumatera

Tema ini dimaksudkan sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap sesama bangsa yang tengah dilanda musibah.

"(Tema) Ini kita ambil karena memang tema utama adalah bagaimana masyarakat Jakarta menyambut tahun baru dengan penuh atensi dan juga empati kepada masyarakat yang sekarang ini menghadapi musibah," ucap Pramono kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan donasi yang dibuka Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat terdampak bencana Sumatra telah mencapai Rp2,5 miliar. Adapun masyarakat yang ingin menyumbang bisa menggunakan metode pembayaran QRIS.

"Dari hasil donasi yang terkumpul sampai dengan jam 22.40 WIB, terkumpul angka Rp2.513.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu menyampaikan, mengucapkan terima kasih," ucap dia.