HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 1.154 Orang Meninggal dan 165 Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |18:00 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban jiwa dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.154 jiwa per Rabu 31 Desember 2025. 

1. Update Korban Bencana Sumatera

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari atau akrab disapa Aam mengatakan, pencarian pertolongan terus dilakukan. Teranyar, tim menemukan 13 korban meninggal dunia.

“Hari ini hasil pencarian dan pertolongan yang terus dilakukan di titik-titik, di site-site yang sudah diidentifikasi oleh tim SAR gabungan khususnya di Aceh, Tamiang, itu menambah 13 jiwa korban meninggal dunia,” kata Aam saat konferensi pers, Rabu (31/12/2025).

Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi mencapai 1.154 jiwa.

“Sekali lagi tentu saja ini simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para korban dan keluarga korban. Sehingga total korban jiwa meninggal dunia per hari ini bertambah 13 jiwa menjadi 1.154 jiwa,” ujarnya.

Aam mengatakan, selain korban meninggal, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pendataan korban secara by name dan by address di tingkat kecamatan, terdapat tambahan dua nama korban hilang dari wilayah Sumatera Barat.

“Dan hasil pendataan korban by name, by address yang sudah dilakukan di tiga provinsi berbasiskan pada data di setiap kecamatan masih ada tambahan nama korban hilang dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat sehingga untuk korban hilang pun bertambah dua nama sehingga total menjadi 165 jiwa,” kata Aam.

 

