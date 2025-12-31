Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabotan Rumah Rp3 Juta

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dan tengah mempersiapkan dukungan pasca-ke daruratan atau pemulihan pascabencana bagi korban terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana.

Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terdampak.

Dalam laporannya, Gus Ipul menjelaskan mengenai pemulihan pascabencana. Setelah keluarga terdampak memasuki hunian sementara atau hunian tetap, maka akan memperoleh bantuan perabotan rumah.

“Kami setelah berkoordinasi dengan Pak Seskab dan juga Menteri Keuangan, akan memberikan bantuan Rp3 juta untuk membeli isian rumah, apakah itu alat-alat dapur atau alat-alat rumah tangga yang lain,” kata Gus Ipul, dikutip Rabu (31/12/2025).