Rayakan Malam Tahun Baru, Pengunjung Padati Pantai Lagoon Ancol

JAKARTA - Kawasan Pantai Lagoon Ancol, Jakarta Utara, mulai dipadati pengunjung yang ingin merayakan detik-detik pergantian tahun.

Sejak Rabu (31/12/2025) sore, wisatawan terlihat berdatangan bersama keluarga maupun rombongan untuk menghabiskan waktu di tepi pantai. Bahkan banyak dari mereka yang sampai membawa tenda sendiri, untuk bermalam di tepi pantai hingga esok.

Berdasarkan pantauan Okezone, pengunjung tampak memadati area sekitar Pantai Lagoon. Ada yang bersantai di tenda, menikmati pertunjukan musik yang ada di panggung, hingga berenang di pantai.

Banyak dari mereka yang memilih duduk dan menikmati angin laut di sepanjang bibir pantai sembari mengabadikan momen. Suasana pantai semakin ramai menuju malam hari.

Salah seorang pengunjung bernama Tisya yang datang dari Cikarang mengaku baru pertama kali datang ke Pantai Lagoon Ancol. Gadis asal Aceh tersebut berharap bisa menikmati detik-detik pergantian tahun dengan meriah di lokasi ini.

"Karena baru pertama kali ke sini ya, aku ngerasanya kayak lebih seru di sini karena pantai kan. Ada konser juga, dan konsernya gak cuma 1. Kayaknya seru gitu kalau tahun baruannya di sini," ujar Tisya.