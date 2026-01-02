Korban Ledakan Pesta Tahun Baru di Bar Swiss Bertambah, 40 Orang Tewas dan Ratusan Terluka

SWISS- Korban tewas akibat ledakan dahsyat saat pesta malam tahun baru di resor Ski mewah Crans-Montana, Swiss barat daya, bertambah menjadi 40 orang tewas. Selain itu, ratusan orang terluka.

Melansir BBC, Jumat (2/1/2026), pejabat sempat masih menyelidiki insiden tersebut dan belum mengkonfirmasi penyebabnya, dan membantah bahwa ledakan tersebut akibat serangan.

Komandan polisi regional Frederic Gisler mengatakan, prioritas dalam beberapa hari mendatang adalah mengidentifikasi mereka yang telah meninggal agar jenazah mereka dapat segera dikembalikan" kepada keluarga mereka.

‘’Tiga belas helikopter, 42 ambulans, dan 150 petugas tanggap darurat dikirim semalaman ke lokasi kebakaran di wilayah Valais, yang populer di kalangan wisatawan,’’ ujar Frederic.

Gubernur Regional Mathias Reynard menambahkan, sebagian besar korban luka mengalami luka bakar parah dan 60 orang dilarikan ke rumah sakit Sion di Valais, dengan sejumlah besar dalam kondisi kritis akibat ledakan.