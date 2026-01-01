Ledakan Dahsyat di Bar Swiss saat Pesta Malam Tahun Baru, 10 Orang Tewas

ZURICH – Ledakan dahsyat menghancurkan bar saat pesta malam tahun baru di resor Ski mewah Crans-Montana, Swiss barat daya.

Melansir Reuters, Kamis (1/1/2026), setidaknya 10 orang tewas dalam insiden tersebut. Bahkan, beberapa media lokal menyebutkan, jumlahnya bisa bertambah.

Seorang juru bicara polisi menolak untuk mengonfirmasi jumlah tersebut. Namun, mengatakan banyak orang sedang dirawat karena luka bakar.

Lebih dari 100 orang berada di bar tersebut pada saat ledakan terjadi, kata seorang juru bicara polisi.

Ledakan disertai kebakaran itu terjadi pukul 01.30 dini hari di bar bernama "Le Constellation" di Crans-Montana itu. Di mana, polisi, pemadam kebakaran, dan layanan penyelamatan dikerahkan untuk membantu para korban.

Area tersebut telah sepenuhnya ditutup, dan zona larangan terbang telah diberlakukan di atas Crans-Montana, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Sementara penyebab ledakan tersebut masih belum jelas.

(Arief Setyadi )