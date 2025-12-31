Ribuan Pengunjung Serbu Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun

JAKARTA - Bundaran HI, Jakarta Pusat, menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan perayaan malam pergantian tahun 2026, Rabu (31/12/2025).

1. Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, ribuan orang dari berbagai daerah sudah memadati area ini sejak pukul 16.00 WIB.

Meski acara akan dibuka pada pukul 18.00 WIB, para pengunjung banyak yang sudah menempati titik-titik khusus penonton di sekitaran Bundaran HI.

Tampak pula puluhan petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga ikut mengamankan area panggung utama.