Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Pengunjung Serbu Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:27 WIB
Ribuan Pengunjung Serbu Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun
Ribuan Pengunjung Serbu Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun (Ravie Wardana)
A
A
A

JAKARTA - Bundaran HI, Jakarta Pusat, menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan perayaan malam pergantian tahun 2026, Rabu (31/12/2025).

1. Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, ribuan orang dari berbagai daerah sudah memadati area ini sejak pukul 16.00 WIB.

Meski acara akan dibuka pada pukul 18.00 WIB, para pengunjung banyak yang sudah menempati titik-titik khusus penonton di sekitaran Bundaran HI.

Tampak pula puluhan petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga ikut mengamankan area panggung utama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/298/3192791//steak_mushroom_sauce-YfUm_large.jpg
Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192897//apel_prajurit_tni_di_monas-T7Fe_large.jpg
Ribuan Prajurit TNI Disiagakan Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/298/3192783//makanan_tahun_baru-A7GN_large.jpg
Tradisi Makanan Unik di 6 Negara, Pembawa Keberuntungan Saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/614/3192886//ilustrasi-nC08_large.jpg
Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/611/3192777//make_up-Q5p2_large.jpg
Tips Makeup, 5 Langkah Sederhana Cocok untuk Pesta Tahun Baru maupun di Rumah Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192772//tahun_baru-QOBt_large.jpg
9 Daftar Negara yang Ternyata Tidak Merayakan Tahun Baru Masehi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement