Malam Tahun Baru, Seskab Teddy Sebut Presiden Prabowo Nonton Layar Tancap Bareng Pengungsi

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan menghabiskan malam Tahun Baru bersama warga dan pengungsi di wilayah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025) malam.

1. Malam Tahun Baru Bareng Pengungsi

Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi lokasi pengungsian pada malam hari. Meski mayoritas warga sudah kembali ke rumah masing-masing, lokasi pengungsian masih tetap difungsikan, terutama untuk dapur umum dan distribusi logistik.

“Ini nanti malam ke tempat pengungsian dan kita jadi di pengungsian itu di sini kan di Batang Toru, Tapanuli Selatan, mayoritas sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi di pengungsian itu tetap ada dapur, kemudian logistik di situ jadi kadang kala masyarakat datang dan kembali,” kata Seskab Teddy.

Seskab Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo akan makan malam bersama warga setempat, bersalaman, dan dilanjutkan dengan kegiatan nonton film layar tancap bersama masyarakat di pengungsian.

“Ada yang sudah mulai bekerja. Karena malam tahun baru Pak Presiden menginap di sini Tapanuli Selatan, kemudian ya mungkin makan malam bersama warga setempat kemudian salam-salaman di sana, kemudian ada nonton film, layar tancap gitu bersama warga,” ujarnya.

Namun, Seskab Teddy menegaskan Presiden Prabowo tidak akan berada di lokasi hingga tengah malam. Kegiatan bersama warga diperkirakan berlangsung hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

“Oh enggak. Kan di jam makan malam. Mungkin jam 7 jam 8 jam 9, sesuai yang sudah ada di sini. Memang tempat pengungsian khusus,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)