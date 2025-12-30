H-1 Malam Tahun Baru 2026, Panggung Bundaran HI Jalani Gladi Bersih

JAKARTA - Malam pergantian tahun menuju 2026 tinggal sehari lagi. Sejumlah lokasi di Jakarta mulai bersiap menyambut perayaan malam tahun baru.

Salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang menjadi titik pusat perayaan malam pergantian tahun di Ibu Kota. Di lokasi tersebut tampak panggung utama yang tengah disiapkan untuk memeriahkan perayaan tahun baru.

Pantauan iNews Media Group di lokasi pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 09.00 WIB, arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI terpantau ramai lancar. Panggung perayaan malam tahun baru juga hampir rampung dipasang.

Pada hari ini, panitia melaksanakan uji coba sound system untuk acara puncak esok hari. Selain itu, juga dilakukan gladi bersih pada Selasa (30/12/2025) sebagai persiapan akhir menjelang perayaan malam pergantian tahun.

Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa tidak akan ada pesta kembang api pada malam tahun baru di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta tetap menggelar perayaan malam pergantian tahun dengan mengadakan doa lintas agama.