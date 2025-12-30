Tilang ETLE di Jakarta Tetap Berlaku, Meski Libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), tetap berlaku selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Penerapan e-TLE atau Electronic Traffic Law Enforcement di Jakarta masih tetap diberlakukan," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, penilangan melalui kamera ETLE bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mendorong pengendara agar lebih tertib.

"Untuk wilayah Jakarta khususnya di bawah hukum Polda Metro Jaya, salah satu sasaran atau target Operasi Lilin adalah menekan angka kecelakaan," ujarnya.