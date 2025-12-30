Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tilang ETLE di Jakarta Tetap Berlaku, Meski Libur Natal dan Tahun Baru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |07:08 WIB
Tilang ETLE di Jakarta Tetap Berlaku, Meski Libur Natal dan Tahun Baru
Tilang ETLE di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), tetap berlaku selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Penerapan e-TLE atau Electronic Traffic Law Enforcement di Jakarta masih tetap diberlakukan," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, penilangan melalui kamera ETLE bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mendorong pengendara agar lebih tertib.

"Untuk wilayah Jakarta khususnya di bawah hukum Polda Metro Jaya, salah satu sasaran atau target Operasi Lilin adalah menekan angka kecelakaan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192525//arus_balik-HNEd_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, Korlantas Polri Perkuat Rekayasa Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192496//polda_metro_jaya-Y2oy_large.jpg
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Lonjakan Arus Balik Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192494//jasamarga_nusantara_tollroad_regional_division-DKyt_large.jpg
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192277//car_free_nigth-Ikfi_large.jpg
Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta Ditutup Pukul 18.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192275//lalu_lintas-MTa6_large.jpg
Arus Balik Libur Natal, 168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/194/3192252//jakcloth_diserbu_pengunjung-rGCS_large.jpeg
JakCloth Diserbu Pengunjung saat Libur Nataru, Ramai Berburu Diskon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement