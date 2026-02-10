Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pandji Pragiwaksono, Polisi Bakal Panggil Ahli Bahasa hingga Ahli UU ITE

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |02:05 WIB
Kasus Pandji Pragiwaksono, Polisi Bakal Panggil Ahli Bahasa hingga Ahli UU ITE
Pandji Pragiwaksono. (Foto: Danandaya)
A
A
A

JAKARTA — Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah ahli sebelum menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait materi stand-up comedy “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono.

"Ya, pastinya ada ahli bahasa, ahli Undang-Undang ITE, ahli pidana, serta mungkin ada ahli lain melihat perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (9/2/2026).

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya bersifat dinamis.

"Jadi setiap keterangan para saksi maupun barang bukti pasti akan ada perkembangan terkait orang yang expert in area, ahli di bidangnya, sesuai dengan kausal peristiwa dan persoalan yang ada," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200614//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-h1xd_large.jpg
Periksa Pandji, Polisi Dalami Latar Belakang dan Tujuan Materi ‘Mens Rea’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200517//pandji_pragiwaksono-e6Iu_large.jpg
Polisi Periksa 27 Saksi Termasuk Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200492//pandji-9taX_large.jpg
Polisi Akan Periksa Ahli Sebelum Tentukan Unsur Pidana di Kasus Pandji Pragiwaksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200394//tangkap-WgxK_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pegawai PPPK di Pondok Gede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200206//pandji-evZ1_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Siap Dialog dengan Pelapor Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200180//haris_azhar-dlxX_large.jpg
Haris Azhar Dorong Kasus Dugaan Penistaan Agama Pandji Diselesaikan Secara Restoratif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement