HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 27 Saksi Termasuk Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penistaan Agama

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |11:07 WIB
Polisi Periksa 27 Saksi Termasuk Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penistaan Agama
Pandji Pragiwaksono (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian terkait materi stand up comedy ‘Mens Rea’ Pandji Pragiwaksono. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 27 saksi, termasuk Pandji sebagai terlapor.

“Sampai dengan saat ini total 27 orang sudah diperiksa, termasuk pelapor, saksi-saksi, serta terlapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (9/2/2026).

Budi menerangkan, penyidik bakal melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli sebelum melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut. Ia menjelaskan, keterangan para ahli dibutuhkan untuk mengetahui adanya unsur pidana dalam perkara ini.

“Langkah selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan para ahli. Setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dinilai cukup, penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana,” ujarnya.

Ia menambahkan, nantinya kepolisian bakal meningkatkan status perkara menjadi penyidikan apabila ditemukan unsur pidana. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan terkait pertunjukan stand up comedy Mens Rea tersebut, maka pengusutan bakal dihentikan.

