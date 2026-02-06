Pandji Pragiwaksono Bakal Sampaikan Ini ke Polisi Terkait Penistaan Agama

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan klarifikasi atas dugaan kasus penistaan agama dalam program Mens Rea pada Jumat (6/2/2026). Pandji bakal menyampaikan hasil pertemuannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke polisi dan mempertanyakan siapa saja yang melaporkannya.

"Kalau ditanya kita sampaikan (hasil dialog dengan MUI), kalau tidak ditanya kita sampaikan juga, cerita-cerita saja, ngobrol saja," ujar pengacara Komika Pandji, Haris Azhar, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, selain menyampaikan hasil pertemuan dan dialognya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihaknya juga bakal mempertanyakan siapa saja yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, ada sekitar 5 laporan dan 1 aduan yang masuk polisi soal pernyataan Pandji dalam program Mens Rea.

"Makanya, kita datang pagi ini, kita nanti coba ngobrol, termasuk poinnya polisi mau klarifikasi ke Pandji, Pandji juga mau klarifikasi, 5 itu siapa saja, apa saja yang dilaporkan, begitulah klarifikasi," tuturnya.

Ia menambahkan, kliennya itu hingga kini masih berstatus sebagai Terlapor, yang mana kedatangannya ke Polda Metro Jaya pada Jumat 6 Februari 2026 untuk memenuhi undangan klarifikasi yang dimintakan polisi pada Komika Pandji.

"Ngobrol-ngobrol dahulu, baru nanti kemudian kita makan siang," katanya.

(Arief Setyadi )