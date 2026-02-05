Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pandji Pragiwaksono Dipanggil Polisi soal Materi Mens Rea, Ini yang Akan Didalami Penyidik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |07:44 WIB
Pandji Pragiwaksono Dipanggil Polisi soal Materi Mens Rea, Ini yang Akan Didalami Penyidik
komika Pandji Pragiwaksono (foto: Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya dijadwalkan memeriksa komika Pandji Pragiwaksono pada Jumat 6 Februari 2026, terkait laporan atas materi stand-up comedy berjudul Mens Rea.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, penyidik telah menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk mendalami substansi laporan yang dilayangkan terhadap Pandji.

"Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang dipersoalkan para pelapor, khususnya terkait apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," ujar Iman, Kamis (5/2/2026).

Menurut Iman, pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi materi yang dipermasalahkan sekaligus menjaga keberimbangan dalam proses penyidikan. Hingga saat ini, terdapat enam laporan yang masih didalami oleh penyidik.

"Kita akan mengonfirmasi sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pelapor. Proses penyidikan ini kami jaga agar tetap berimbang," katanya.

 

