Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Tangkap Ratusan Orang dan Blokir Akun Medsos Pemicu Tawuran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |23:10 WIB
Polda Metro Tangkap Ratusan Orang dan Blokir Akun Medsos Pemicu Tawuran
Polda Metro Tangkap Ratusan Orang dan Blokir Akun Medsos Pemicu Tawuran
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap 105 pelaku tawuran dalam penindakan Operasi Pekat Jaya 2026. Ratusan para pelaku tawuran ini menggunakan akun media sosial (medsos) untuk saling menantang lawannya.

Selain menangkap ratusan orang, polisi juga melakukan pemblokiran terhadap akun Medsos yang menjadi platform dua kelompok melakukan aksi tawuran.

"Untuk akun-akun media sosial yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan perbuatan pidana ini, kami sudah lakukan penyitaan dan kami sudah lakukan pemblokiran," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Rabu (4/2/2026).

Iman melanjutkan, akun medsos yang berpotensi menjadi sarana komunikasi pelaku tawuran juga menjadi sasaran polisi dalam rangka pencegahan.

Ke depannya, bila ada akun yang terdeteksi akan melakukan aksi tawuran, petugas akan bergerak mendatangi lokasi tersebut.

"Kami terus melakukan upaya patroli siber dalam rangka melakukan pencegahan," ujar Iman Imanuddin.

Selain itu, ia juga berharap partisipasi masyarakat agar terlibat aktif melaporkan bila melihat adanya indikasi tawuran.

"Kami juga sangat berharap ada laporan-laporan atau informasi dari masyarakat apabila melihat ada akun-akun yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, agar diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa segera mengambil langkah antisipatif," ucapnya.

Adapun, dalam operasi Operasi Pekat Jaya yang digelar mulai 28 Januari dan akan berakhir pada 11 Februari 2026, Polda Metro Jaya telah mengamankan 105 pelaku tawuran.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193712/pramono_anung-3h6X_large.jpg
Dalami Penyebab Tawuran di Manggarai, Pramono: Kami Duga Ada yang Membenturkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement